Un derby da record anche per Dazn (Di lunedì 22 febbraio 2021) MILANO - Quello di ieri è stato un derby da ricordare non solo per l'Inter , ma anche... per Dazn che ha superato il suo record come spettatori per una gara del campionato di Serie A . Il precedente ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021) MILANO - Quello di ieri è stato unda ricordare non solo per l'Inter , ma... perche ha superato il suocome spettatori per una gara del campionato di Serie A . Il precedente ...

FBiasin : Oggi #SanSiro avrebbe realizzato il record d'incassi. E anche tutti quelli che lavorano attorno allo stadio: quelli… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 21 febbraio digital e pay: LuLa e derby da record su Dazn1, sci ok su RaiSport. Prada/Pirelli the best i… - sportli26181512 : Un #derby da record anche per #Dazn: Nella stracittadina di Milano di ieri non esulta solo l'#Inter. Superato il pr… - GianmarcoGio : Romelu sempre più decisivo... - OnlineSportsRT : Calcio: derby di Milano, è record di ascolti su DAZN -