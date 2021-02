Ucciso in Congo l’ambasciatore italiano e un carabinieri: sospetto tentativo di rapimento (Di lunedì 22 febbraio 2021) Attentato vicino Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, che ha provocato la morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, di un carabiniere di 30 anni, Vittorio Iacovacci, e un autista in un attacco contro un convoglio dell’Onu. l’ambasciatore, di 43 anni, era stato subito trasportato in ospedale nella città. Secondo quanto riportato dai ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post, c’era stato un tentativo di rapimento. L’attentato è avvenuto intorno alle 10 (le 9 italiane) presso la cittadina di Kanyamahoro. «L’attacco ha avuto luogo circa 15 km a nord della città di Goma, in pieno parco dei Virunga», scrive Actualite.cd. «La zona è ritenuta pericolosa a causa della presenza in particolare dei ribelli della Forze democratiche per ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Attentato vicino Goma, nella Repubblica Democratica del, che ha provocato la morte delLuca Attanasio, di un carabiniere di 30 anni, Vittorio Iacovacci, e un autista in un attacco contro un convoglio dell’Onu., di 43 anni, era stato subito trasportato in ospedale nella città. Secondo quanto riportato dai ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post, c’era stato undi. L’attentato è avvenuto intorno alle 10 (le 9 italiane) presso la cittadina di Kanyamahoro. «L’attacco ha avuto luogo circa 15 km a nord della città di Goma, in pieno parco dei Virunga», scrive Actualite.cd. «La zona è ritenuta pericolosa a causa della presenza in particolare dei ribelli della Forze democratiche per ...

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - jobwithinternet : RT @massimosala5: - VDBalsamo1 : Ambasciatore ucciso in Congo: quando venne intervistato a Propaganda Live - Italia - -