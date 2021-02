Traffico Roma del 22-02-2021 ore 17:00 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sull’autostrada del Sole la Roma Firenze Ci sono code per incidente tra Ponzano Romano-soratte la diramazione di Roma nord verso la capitale incidente anche sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana all’altezza di via Giulio Galli Ci sono quasi a partire dal raccordo in uscita dalla città e dal bivio con la Braccianese verso Roma chiusa temporaneamente via della Colonna Antonina all’altezza di Piazza di Montecitorio a causa di una manifestazione in programma fino alle 18 altra manifestazione commemorativa dalle 16:30 alle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sull’autostrada del Sole laFirenze Ci sono code per incidente tra Ponzanono-soratte la diramazione dinord verso la capitale incidente anche sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana all’altezza di via Giulio Galli Ci sono quasi a partire dal raccordo in uscita dalla città e dal bivio con la Braccianese versochiusa temporaneamente via della Colonna Antonina all’altezza di Piazza di Montecitorio a causa di una manifestazione in programma fino alle 18 altra manifestazione commemorativa dalle 16:30 alle ...

