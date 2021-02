Traffico Roma del 22-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono grossi problemi sulla tangenziale ci riferiamo alla Nuova Circonvallazione interna devo a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra il bivio con laL’Aquila uscita Nomentana in direzione Stadio Olimpico inevitabili le ripercussioni con le code che iniziano da San Lorenzo così come si sono formate code sul tratto Urbano dellaL’Aquila di via Filippo Fiorentini naturalmente dallaL’Aquila non si può accedere in tangenziale in direzione Salaria Stadio Olimpico la polizia locale Ci segnano un altro incidente con disagi sulla Flaminia all’altezza di via Bomarzo ci troviamo poco prima di via dei Due Ponti in direzione del raccordo altro incidente con quello in via di Tor de Schiavi all’altezza di via ...