“Sono stata con chi mi ha favorito” Lory Del Santo e la confessione sul suo passato. Cos’è successo (Di lunedì 22 febbraio 2021) È stata una delle donne più desiderate e corteggiate degli anni ’80 e ’90, ma ancora oggi Lory Del Santo, a oltre 60 anni è bellissima e sexy, e come sempre non si risparmia nelle sue esternazioni; senza peli sulla lingua qualche tempo fa ha raccontato durante una puntata de La confessione, intervistata da Peter Gomez, le sue considerazioni sul sesso in cambio di favori. Io non trovo che ci sia niente di sbagliato se effettivamente porta a qualcosa. Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole perché uno accumula una rabbia che poi magari distrugge nel tempo. Ci Sono delle persone che mi hanno fatto intendere che avrebbero voluto stare con me: potenti del cinema , ma non mi hanno offerto niente in cambio. Era come dire che già dovevi essere onorata di ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 22 febbraio 2021) Èuna delle donne più desiderate e corteggiate degli anni ’80 e ’90, ma ancora oggiDel, a oltre 60 anni è bellissima e sexy, e come sempre non si risparmia nelle sue esternazioni; senza peli sulla lingua qualche tempo fa ha raccontato durante una puntata de La, intervida Peter Gomez, le sue considerazioni sul sesso in cambio di favori. Io non trovo che ci sia niente di sbagliato se effettivamente porta a qualcosa. Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole perché uno accumula una rabbia che poi magari distrugge nel tempo. Cidelle persone che mi hanno fatto intendere che avrebbero voluto stare con me: potenti del cinema , ma non mi hanno offerto niente in cambio. Era come dire che già dovevi essere onorata di ...

