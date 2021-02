Ribelli | bracconieri e terroristi islamici | la violenza in Congo e la morte dell’ambasciatore Attanasio

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è indove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da risolvere”, aveva detto qualche anno fa in un’intervista l’ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del, Luca, ucciso oggi in un attentato insieme al carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci, e a un autista del World Food Programme (WFP). Nonostante non siano ancora stati chiariti i dettagli e i moventi dell’attacco, avvenuto su una strada precedentemente dichiarata sicura tra Goma e Rutshuru, nel Nord Kivu, contro un convoglio del WFP, l’humus in cui è maturato l’eccidio, non ancora rivendicato, vede intrecciarsi conflitti passati e tuttora in corso tra forze regolari,interni e stranieri, bande armate, gruppi criminali e organizzazioniche, ...