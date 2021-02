Passaggio ex clienti Ubi verso BPER Banca: Internet Banking, IBAN e carte dal 22 febbraio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da oggi 22 febbraio si completa la transizione degli ex clienti Ubi verso BPER Banca. Proprio da oggi sarà possibile effettuare il Passaggio del proprio profilo di Internet Banking sulla piattaforma del nuovo istituto nel caso di privati ma anche anche per il servizio di Digital Banking imprese. Vanno dunque chiariti una serie di aspetti cruciali come quelli relativi al nuovo conto, all’IBAN ma anche alle carte in uso, tutti specificati nel seguito di questo approfondimento. Nuovo conto BPER Banca e IBAN La creazione del nuovo conto in BPER Banca è del tutto automatica. Gli accrediti di stipendi e pensioni ma ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da oggi 22si completa la transizione degli exUbi. Proprio da oggi sarà possibile effettuare ildel proprio profilo disulla piattaforma del nuovo istituto nel caso di privati ma anche anche per il servizio di Digitalimprese. Vanno dunque chiariti una serie di aspetti cruciali come quelli relativi al nuovo conto, all’ma anche allein uso, tutti specificati nel seguito di questo approfondimento. Nuovo contoLa creazione del nuovo conto inè del tutto automatica. Gli accrediti di stipendi e pensioni ma ...

