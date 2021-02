Marte | Ingenuity chiama Terra

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il piccolo drone marziano, che ha viaggiato per 203 giorni e 472 milioni di chilometri attaccato alla pancia di Perseverance, ha comunicato con il Centro Missione per la prima volta.

Non abbiamo ancora immagini di Ingenuity in quanto si trova ancora "nella pancia" del rover e ci resterà per altri 30 - 60 giorni. Nel mentre le sue batterie verranno ricaricate dall'RTG di Perseverance. NASA Ingenuity, il drone elicottero che si trova ancora collegato al rover NASA Perseverance su Marte ha contattato correttamente la Terra attraverso il Mars Reconnaissance Orbiter. Si tratta di un passaggio importante.