Marcora-Gulbis in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Singapore 2021

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Robertoaffronterà Ernestal primo turno dell’Atp 250 di. Entrambi reduci da una sconfitta nel Challenger di Biella, i due giocatori si contenderanno un posto al secondo turno contro Mannarino, prima testa di serie. Per l’azzurro si tratta dell’esordio stagionale in un main draw Atp dopo la sconfitta nelle qualificazioni degli Australian Open ed i ko a Biella e Quimper. La sfida andrà in scena martedì 23 febbraio, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizionetramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e il ...

...VS (wc) John-Patrick Smith (AUS) (29) Lorenzo Giustino (ITA) VS Denis Istomin (UZB) Roberto... dove potrebbe scontrarsi con il lettone. Ad avere il vantaggio della testa di serie ci sono ......VS (wc) John-Patrick Smith (AUS) (29) Lorenzo Giustino (ITA) VS Denis Istomin (UZB) Roberto... dove potrebbe scontrarsi con il lettone. Ad avere il vantaggio della testa di serie ci sono ...Ecco come vedere il primo turno tra Marcora e Gulbis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Singapore 2021 ...Domani al via i 250 di Cordoba, Singapore e Montpellier. In campo tanti italiani. È Sinner il favorito per la vittoria in Francia?