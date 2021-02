Koeman | “Sono più deluso dal pareggio con il Cadice che del ko con il PSG”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ronald, tecnico del Barcellona, questa volta non ci sta e si fa sentire dopo il clamoroso passo falso del Barcellona in casa con il. I blaugrana non hanno approfittato del ko dell’Atletico, come ha fatto il Real Madrid, portandosi ora a sole 3 lunghezze dai colchoneros. L’1-1 con ilha fatto infuriare: “È vero che nella due sfide contro ilci siamo persi ben 5 punti e tutto questo è inaccettabile. È chiaro chemolto. Probabilmente ancor di più di martedì, perché stavamo andando bene in campionato e venivamo da ottimi risultati e la vittoria ci avrebbe avvicinato a -3 punti dalla vetta. Giocavamo in casa, dove potevamo accorciare il gap con chi ci sta davanti. È stata una partita senza particolari problemi nei 90 minuti. ...

... 'Oggi abbiamo perso una grande chance per accorciare il divario - spiegain conferenza - , ... si è visto come nessuna squadra riuscirà a vincere tutte le partite, ciancora chance. ...Maddison e Barnesdecisivi già nel primo tempo. Inutile il gol di Traore nella ripresa. Cade, ... Ma è un punto che sa di sconfitta per la squadra di, che non va oltre l'1 - 1, in casa, ...I catalani, nonostante l'81,2 per cento di possesso palla, non sono riusciti a battere la neo promossa che nella gara d'andata (e con una ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Barcellona-Cadiz, sfida di Liga spagnola che inizierà alle 14:00. Il tecnico blaugrana Ronald Koeman conferma gli stessi undici della clamorosa sconfitta ...