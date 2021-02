Dimagrire con la regola del Piatto Sano: come comporre i pasti per non ingrassare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per Dimagrire, più che una dieta con tutte le restrizioni e le difficoltà organizzative che comporta, oggi i nutrizionisti e dietologi preferiscono definire un piano nutrizionale bilanciato e “sartoriale” che educhi a uno stile di vita Sano. Ma per cambiare rotta e vedere gli effetti anche sulla bilancia, occorre determinazione e la conoscenza di alcune semplici ma efficacissime buone regole a base scientifica. Ne abbiamo parlato con il dottor Marco Ciambotta, Nutrizionista e Ricercatore in Biologia, che crede fermamente in un piano nutrizionale che educhi tutti a seguire, senza troppi sforzi, alcuni sani comportamenti alimentari. Non solo per Dimagrire, ma per stare bene a tutte le età, anche dopo i 50 anni. Partendo da uno studio dell’Università di Harvard ha apportato alcune modifiche per rendere il piano più adatto alla nostra ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per, più che una dieta con tutte le restrizioni e le difficoltà organizzative che comporta, oggi i nutrizionisti e dietologi preferiscono definire un piano nutrizionale bilanciato e “sartoriale” che educhi a uno stile di vita. Ma per cambiare rotta e vedere gli effetti anche sulla bilancia, occorre determinazione e la conoscenza di alcune semplici ma efficacissime buone regole a base scientifica. Ne abbiamo parlato con il dottor Marco Ciambotta, Nutrizionista e Ricercatore in Biologia, che crede fermamente in un piano nutrizionale che educhi tutti a seguire, senza troppi sforzi, alcuni sani comportamenti alimentari. Non solo per, ma per stare bene a tutte le età, anche dopo i 50 anni. Partendo da uno studio dell’Università di Harvard ha apportato alcune modifiche per rendere il piano più adatto alla nostra ...

cantfindagudone : tw // ed parlo con x che mi dice che ha perso altri 2 kg torno a casa e mia madre 'giornata detox, devo dimagrire'… - robba07 : “Eravamo entrambi nel consiglio d’amministrazione dell’Eni. Visto che non riuscivo a dimagrire mi mandava biglietti… - Agricolturabio1 : RT @ricciomorbidoso: Per anni abbiamo comprato e sbavato su riviste con foto ritoccate professionalmente,cercando di dimagrire e pettinarci… - desimonekrilloc : RT @ricciomorbidoso: Per anni abbiamo comprato e sbavato su riviste con foto ritoccate professionalmente,cercando di dimagrire e pettinarci… - ricciomorbidoso : Per anni abbiamo comprato e sbavato su riviste con foto ritoccate professionalmente,cercando di dimagrire e pettina… -