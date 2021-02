Congo, attacco a convoglio Onu: morto ambasciatore italiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) attacco ad un convoglio Onu in Congo, morto l’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Tra le vittime anche un carabiniere. L’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, è morto nel corso di un attacco ad un convoglio dell’Onu. Tra le vittime anche un Carabiniere. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, che ha comunicato con profondo dolore la scomparsa del funzionario e del carabiniere. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021)ad unOnu inl’Luca Attanasio. Tra le vittime anche un carabiniere. L’in, Luca Attanasio, ènel corso di unad undell’Onu. Tra le vittime anche un Carabiniere. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, che ha comunicato con profondo dolore la scomparsa del funzionario e del carabiniere. Notizia in aggiornamento

