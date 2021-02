Casalino ora elogia la D’Urso: “I tuoi attacchi spostano i sondaggi. Più di chiunque altro” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il libro di Rocco Casalino, appena pubblicato, porta l’ex portavoce di salotto televisivo in salotto televisivo. La7, Rai, Mediaset. Trasversale. E ora è la volta di Barbara D’Urso, dove Casalino si è prodigato in grandi elogi di Carmelita. L’ex portavoce di Giuseppe Conte, chiusa l’esperienza politica, ha concesso una lunga intervista al “Live“. E tuona: “Quando Barbara D’Urso attaccava il Movimento 5 Stelle faceva più danni di dieci puntate di Porta a porta“. La D’Urso resta senza parole, sorpresa e orgogliosa: “Le domande veramente difficili sul Covid le ha fatte la D’Urso”, insiste Casalino.



