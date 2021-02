TV7Benevento : Caos Procure: Partito radicale, 'aderiamo ad appello magistrati, aderiscano tanti cittadini'... - mirella2spa : RT @Alexanderxxvii1: Caos procure, i giudici scrivono a Mattarella: 'Serve una commissione d'inchiesta' - TerenceMckenn16 : RT @Alexanderxxvii1: Caos procure, i giudici scrivono a Mattarella: 'Serve una commissione d'inchiesta' - Alexanderxxvii1 : Caos procure, i giudici scrivono a Mattarella: 'Serve una commissione d'inchiesta' - Sa_ga_ce : RT @Affaritaliani: Caos Procure, nuove accuse a Palamara per corruzione in atti giudiziari -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Procure

Sono 67 i magistrati di tutta Italia che hanno deciso di rivolgersi direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere di rimuovere tutte quelle cause ' che hanno condotto alla ...'Il vano trascorrere del tempo, inoltre, anche in ragione dei termini normativamente previsti per l'accertamento delle condotte dei singoli, pone a rischio ogni possibilità di futura verifica, tanto ...Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Oggi un significativo numero di magistrati indipendenti, non iscritti alle correnti della magistratura, ha lanciato dal sito toghe.blogspot.com, un appassionato appello al ...Vaccino anti Covid: gli insegnanti over 55 convocati e poi rimandati a casa diventano un caso. Gli investigatori sospettano che le dosi non somministrate siano state destinate a persone fuori lista ...