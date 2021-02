Calcio Napoli, Osimhen dimesso: non ricorda l’incidente (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’attaccante del Calcio Napoli dovrà sottoporsi domani a nuovi esami dopo la rovinosa caduta in campo durante la partita contro l’Atalanta. Victor Osimhen è stato dimesso dall’ospedale di Bergamo e oggi torna a Napoli. L’attaccante azzurro, si apprende da fonti del Calcio Napoli, ha passato una notte tranquilla e stamattina ha fatto colazione in ospedale Leggi su 2anews (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’attaccante deldovrà sottoporsi domani a nuovi esami dopo la rovinosa caduta in campo durante la partita contro l’Atalanta. Victorè statodall’ospedale di Bergamo e oggi torna a. L’attaccante azzurro, si apprende da fonti del, ha passato una notte tranquilla e stamattina ha fatto colazione in ospedale

SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - SkySport : Osimhen dimesso dall'ospedale dopo l'infortunio in Atalanta-Napoli: domani altri esami - CorSport : #Napoli, #Osimhen dimesso dall'ospedale - _andrea_carta : RT @Agenzia_Ansa: Osimhen dimesso, domani nuovi esami. Non ricorda lo svenimento. L'attaccante del Napoli portato via dal campo durante il… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Osimhen dimesso, domani nuovi esami. Non ricorda lo svenimento. L'attaccante del Napoli portato via dal campo durante il… -