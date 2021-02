Avanti adagio S&P batte il tempo a Draghi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Standard&Poor’s, la più importante agenzia di rating al mondo interviene per la prima volta da quando Marioè al governo. La sintesi del report dedicato all’Italia appena pubblicato è più o meno questa: l’ambiziosa agenda di riforme dell’Italia non ha un impatto immediato sul rating del Paese. “Il nuovo governo di unità nazionale, guidato dall’ex presidente della Bce ha detto che si focalizzerà sulla risposta alla pandemia e sul sostegno alla ripresa economica. L’esecutivo inizierà anche a elaborare un piano strategico per investire la quota di circa 200 miliardi del Next Generation Eu. Le aspettative che il nuovo governo, che rappresenta il 90% circa dei seggi parlamentari, la maggioranza più grande di qualsiasi altro governo del Dopoguerra, possa riformare l’economia, il sistema fiscale e giudiziario dell’Italia sono alte. Questi sviluppi non hanno, ...

