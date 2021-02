Assolto con formula piena dall’accusa di riciclaggio l’ex senatore De Gregorio. “Il tempo è galantuomo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’ex senatore, Sergio De Gregorio, è stato Assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, dall’accusa di riciclaggio. E’ quanto ha deciso oggi la sesta sezione del Tribunale di Napoli. Il processo che coinvolgeva l’ex parlamentare Pdl riguardava il ritrovamento, avvenuto nel 2004, di alcuni assegni nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione di un uomo ritenuto vicino alla criminalità organizzata, e per i quali la Dda di Napoli ipotizzava la sostituzione dei titoli con denaro di illecita provenienza. De Gregorio ha sempre dichiarato che fossero relativi a una compravendita immobiliare, mai perfezionata. “Al mio assistito – ha commentato l’avvocato Carlo Fabbozzo, difensore di De ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021), Sergio De, è statocon, “perché il fatto non sussiste”,di. E’ quanto ha deciso oggi la sesta sezione del Tribunale di Napoli. Il processo che coinvolgevaparlamentare Pdl riguardava il ritrovamento, avvenuto nel 2004, di alcuni assegni nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione di un uomo ritenuto vicino alla criminalità organizzata, e per i quali la Dda di Napoli ipotizzava la sostituzione dei titoli con denaro di illecita provenienza. Deha sempre dichiarato che fossero relativi a una compravendita immobiliare, mai perfezionata. “Al mio assistito – ha commentato l’avvocato Carlo Fabbozzo, difensore di De ...

