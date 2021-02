Arte | studio | fu Edvard Munch a scrivere il graffito ' folle' sul dipinto ' L' urlo' **

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Oslo, 22 feb. - (Adnkronos) - Il misteriososul celeberrimo"L'" (1893) del pittore norvegese(1863-1944), che per decenni ha sconcertato gli esperti, fu eseguito dallo stesso artista. La tecnologia a raggi infrarossi e l'analisi della grafia hanno confermato che fu proprioa incidere con una matita sul quadro l'inquietante iscrizione che recita: "Può essere statosolo da un pazzo". Il verdetto sull'attribuzione dell'enigmatica e nascosta iscrizione è stato formulato dai curatori del Museo Nazionale della Norvegia di Oslo dopo una serie di indagini non invasive. "La scrittura è senza dubbio di", ha detto il direttore del Museo di Oslo, Mai Britt Guleng. "La grafia è la stessa delle sue lettere". Il ...

spettaco04 : Studio delle proporzioni #lezionionline #arte #associazioneculturalelealidellavita - cardinaleriche1 : RT @spigolonotturno: #Raccontareconlaluce Felix Nadar, la nascita dell'arte fotografica. Abbiamo visto come la nascita della fotografia, s… - spigolonotturno : #Raccontareconlaluce Felix Nadar, la nascita dell'arte fotografica. Abbiamo visto come la nascita della fotografia… - aragostasegreta : bgiorno mi sveglio faccio colazione prendo le mie vitamine mi collego al laboratorio di metodologie di studio catal… - h160422 : la presentazione degli studio: quelli di design si incartano e buttano insieme tonnelate di cose senza saper fare… -

Ultime Notizie dalla rete : **Arte studio

LiberoQuotidiano.it

... diploma di maestro d', diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di ...che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di/...... un percorso difinalizzato ad approfondire, con docenti e professionisti del settore, tutte ... immobili,, partecipazioni aziendali, ecc. Ogni singolo strumento viene analizzato in un'...Si tratta della galleria d'arte contemporanea Mashrabia ... approdata al Cairo nel 1990 con una borsa di studio in arabistica, aveva alle spalle anche una laurea in estetica ed esperienze lavorative ...Destinate allo stand della fiera bolognese, le opere dei trei pittori hanno dato vita a un percorso espositivo in cui si alternano nudi e spazi aperti ...