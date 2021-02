Army of the Dead: il film di Zack Snyder ha una data di uscita (Di lunedì 22 febbraio 2021) Army of the Dead ha finalmente una data di uscita, ed è proprio Zack Snyder a comunicarla sul suo profilo twitter Finalmente Netflix e Zack Snyder hanno rivelato il primo poster ufficiale e insieme la data d’uscita di Army of the Dead, nuovo film scritto e diretto dal regista di Watchmen e Justice League di cui approderà online il primo trailer ufficiale il prossimo giovedì, 25 febbraio 2021. Zack Snyder è diventato uno dei registi più grandi e conosciuti di Hollywood, sulla cresta dell’onda grazie all’atteso film Justice League – Snyder Cut, di prossima uscita. Ma, uscito dal DC ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 febbraio 2021)of theha finalmente unadi, ed è proprioa comunicarla sul suo profilo twitter Finalmente Netflix ehanno rivelato il primo poster ufficiale e insieme lad’diof the, nuovoscritto e diretto dal regista di Watchmen e Justice League di cui approderà online il primo trailer ufficiale il prossimo giovedì, 25 febbraio 2021.è diventato uno dei registi più grandi e conosciuti di Hollywood, sulla cresta dell’onda grazie all’attesoJustice League –Cut, di prossima. Ma, uscito dal DC ...

tuttoteKit : Army of the Dead: il film di Zack Snyder ha una data di uscita #ArmyOfTheDead #ZackSnyder #tuttotek - jksmysmile_hyyh : RT @suga_italia: ARMY, è stata una serata fantastica, lo streaming party finisce qui e vi ringrazio di cuore per aver partecipato! ?? Team… - Think_movies : “Army of the Dead”: Zack Snyder svela la data di uscita condividendo il Primo Poster del suo zombie movie… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Netflix ha comunicato ieri la data di distribuzione del nuovo zombie movie di #ZackSnyder #ArmyOfTheDead, con #DaveBautis… - MoviesAsbury : Netflix ha comunicato ieri la data di distribuzione del nuovo zombie movie di #ZackSnyder #ArmyOfTheDead, con… -