Alitalia | Nasa e la visione del futuro

"Per andare su Marte, la Nasa ha speso 2,6 miliardi per Perseverance. Il governo italiano per Alitalia ha speso 5 miliardi negli ultimi 3 anni e mezzo". L'efficace tweet di Andrea Giuricin si può leggere in combinato disposto con il saggio articolo di Gianni Del Vecchio dell'altro giorno che, con riferimento alle politiche economiche che Draghi andrà a implementare, ha citato Joseph Schumpeter come riferimento del neopremier e la sua teoria della distruzione creatrice dei mercati. La teoria di Schumpeter prevede che il mercato distrugga posti di lavoro non più al passo coi tempi e improduttivi, ma al contempo ne crei di nuovi. È quello che negli ultimi anni abbiamo visto con l'economia web 2.0: i tassisti sono sempre più in difficoltà perché Uber minaccia l'esistenza stessa del loro servizio. La politica, da questo punto di vista, non può fermare il ...

