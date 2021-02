Vaccini Covid: via libera alla somministrazione da parte dei medici di base (Di domenica 21 febbraio 2021) Vaccini anti Covid: via libera alla somministrazione da parte dei medici di base. Inclusi nella campagna vaccinale 35 mila dottori di famiglia. Via libera alle vaccinazioni anti Covid da parte dei medici di baseNuovo importante passo in avanti per la campagna vaccinale contro il Coronavirus. È stato, infatti, siglato un accordo tra Governo e Regioni che dà il via libera alla somministrazione delle dosi da parte dei medici di base. Ovviamente, questo notevole traguardo avrà un impatto significativo sia sulla battaglia al virus, sia alla riorganizzazione ... Leggi su altranotizia (Di domenica 21 febbraio 2021)anti: viadadeidi. Inclusi nella campagna vaccinale 35 mila dottori di famiglia. Viaalle vaccinazioni antidadeidiNuovo importante passo in avanti per la campagna vaccinale contro il Coronavirus. È stato, infatti, siglato un accordo tra Governo e Regioni che dà il viadelle dosi dadeidi. Ovviamente, questo notevole traguardo avrà un impatto significativo sia sulla battaglia al virus, siariorganizzazione ...

