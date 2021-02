Traffico Roma del 21-02-2021 ore 18:30 (Di domenica 21 febbraio 2021) Luceverde Roma una buona serata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico di rientro dalle consuete gite domenicali fuori porta sono trafficate tutte le principali vie consolari in direzione del centro città ci sono incolonnamenti sull’Aurelia da Cerveteri a Palidoro e tra Aranova Castel di Guido a Casal Lumbroso lunghe code sulla Cassia bis da Campagnano a raccordo code per lavori sul viadotto della Magliana da via delle Idrovore della Magliana via del pattinaggio verso l’Eur sul raccordo in carreggiata esterna code dalla Pontina alla Romanina in colonna sulla Appia Nuova dall’aeroporto di Ciampino a via delle Capannelle verso il centro rallentate anche la Colombo da via Pindaro a via di Malafede e la via del mare a causa di un incidente all’altezza di Ostia Antica per Traffico intenso tra ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 febbraio 2021) Luceverdeuna buona serata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisidi rientro dalle consuete gite domenicali fuori porta sono trafficate tutte le principali vie consolari in direzione del centro città ci sono incolonnamenti sull’Aurelia da Cerveteri a Palidoro e tra Aranova Castel di Guido a Casal Lumbroso lunghe code sulla Cassia bis da Campagnano a raccordo code per lavori sul viadotto della Magliana da via delle Idrovore della Magliana via del pattinaggio verso l’Eur sul raccordo in carreggiata esterna code dalla Pontina allanina in colonna sulla Appia Nuova dall’aeroporto di Ciampino a via delle Capannelle verso il centro rallentate anche la Colombo da via Pindaro a via di Malafede e la via del mare a causa di un incidente all’altezza di Ostia Antica perintenso tra ...

fanpage : In massa sul Terminillo, traffico in tilt sulla Roma-Fiumicino. Le immagini. - LuceverdeRoma : ????? #Traffico via Aurelia code e rallentamenti tra Cerveteri e Raccordo Anulare > Roma #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-02-2021 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A1 - Roma - Coda A1 diramazione roma sud - gra Coda in uscita alla barriera di Roma sud per traffico intenso. -