Questa sera vertice Governo-Regioni in vista delle nuove misure anti-Covid. I Governatori: "Con più vaccini l'Rt perderà progressivamente di rilevanza" (Di domenica 21 febbraio 2021) Governo e Regioni si vedranno oggi, alle 19, nel corso di un vertice in videoconferenza in vista del Consiglio dei ministri di domattina per valutare le nuove misure anti-Covid, le prime che dovrà adottare l'esecutivo guidato da Mario Draghi prima della scadenza degli ultimi decreti varati da Giuseppe Conte. L'esecutivo sarà rappresentato dalla ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini (nella foto). Tra gli argomenti in discussione il decreto legge che vieta gli spostamenti tra Regioni in scadenza il 25 febbraio e che, secondo indiscrezioni, visto l'andamento dell'epidemia e il rischio varianti, fino al 5 marzo. "Se la campagna vaccinale accelera, l'Rt perde progressivamente di rilevanza"

Ultime Notizie dalla rete : Questa sera Gb: 5 notti in clinica per Filippo, timori dopo visita Carlo ... consorte della regina Elisabetta, ricoverato da martedì sera in un'ala privata dell'ospdedale King ... in quanto privata, permetta in questa fase visite non solo a pazienti terminali o bisognose di ...

Nuovo decreto covid, oggi incontro governo - Regioni Spostamenti tra regioni e questione vaccini sul tavolo Misure anti - Covid: è stato convocato per questa sera alle 19 un incontro in videoconferenza governo - Regioni in vista del Consiglio dei ministri di domattina. Al centro della riunione, che vedrà la partecipazione della ministra per gli ...

DILETTANTISSIMO: GLI OSPITI E GLI ARGOMENTI DELLA PUNTATA DI QUESTA SERA Dilettantissimo Scarl Genova Tommy Kuti: anche il rap italiano ha un’importante componente black La lettera del rapper nigeriano-bresciano ricostruisce la storia degli artisti afrodiscendenti nella cultura hip hop italiana in occasione del Black History Month ...

Omicidio a Genova: Uccisa una commerciante, è stato l'ex compagno E' stato rintracciato e arrestato l'ex compagno di Clara Ceccarelli, la commerciante di 70 anni uccisa a coltellate nel suo negozio di calzature in via Colombo, nel pieno centro d ...

