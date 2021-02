Napoli | Aurelio De Laurentiis ha provato di recente a riprendere Zapata

VigallMe : @IpensieriA @napolista ...parliamo del@Napoli che gioca male ed annoia e dello@Everton che gioca benino e diverte..… - iINSIDER_ : Aurelio #DeLaurentiis aveva scelto Ivan #Juric come nuovo allenatore del #Napoli, poi i risultati di #Gattuso fecer… - Luckyluciano971 : RT @ToniAzzurri: e a doversi adeguare ad una società che lo aveva lasciato solo. Ancelotti ci lasciò con due frasi sibilline: “non avrei r… - ToniAzzurri : e a doversi adeguare ad una società che lo aveva lasciato solo. Ancelotti ci lasciò con due frasi sibilline: “non… - Lelle__94 : @SpudFNVPN Spalletti vuole aprire un ciclo a Napoli, lo ha detto chiaramente a Aurelio. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Aurelio

forzAzzurri

... Parma - Udinese (Giacomo Capuano); Milan - Inter (Luca De Capitani); Atalanta -(Andrea Riscassi); Benevento - Roma (Alessandro Antinelli); Juventus - Crotone (Capaldi) ore 22:40 - ...Questa sera, ancora di più,De Laurentiis si starà mangiando i gomiti. Ma torniamo a ... Lo batte spesso e volentieri, come sappiamo anche noi tifosi del. Questa sera ha schierato l'...L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta un retroscena sul Presidente del Napoli De Laurentiis e Duvan Zapata. Secondo il Corriere dello ...Duvan Zapata, ex attaccante del Napoli ed attualmente punta dell'Atalanta, è stato ricontattato dagli azzurri per tornare a vestire la maglia ...