Flora & Ulisse, il cast: “Una bella avventura” (Di domenica 21 febbraio 2021) Abbiamo incontrato il cast di Flora & Ulisse, film d'avventura e supereroi ad altezza bambino che arricchisce il catalogo di Disney+. Dal 19 febbraio è disponibile su Disney+ il film Flora & Ulisse, storia d'avventura ed amicizia con protagonisti una bambina (Matilda Lawler) e uno scoiattolo, quest'ultimo dotato di superpoteri. Attorno a loro c'è un cast adulto di tutto rispetto, composto da attori del calibro di Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Danny Pudi, Bobby Moynihan e Kate Micucci. Alcuni di loro hanno partecipato a un junket virtuale insieme alla regista Lena Khan e la scrittrice, Kate DiCamillo, autrice del libro da cui è tratto il film. Era presente anche la giovanissima protagonista, una di mille attrici ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 febbraio 2021) Abbiamo incontrato ildi, film d'e supereroi ad altezza bambino che arricchisce il catalogo di Disney+. Dal 19 febbraio è disponibile su Disney+ il film, storia d'ed amicizia con protagonisti una bambina (Matilda Lawler) e uno scoiattolo, quest'ultimo dotato di superpoteri. Attorno a loro c'è unadulto di tutto rispetto, composto da attori del calibro di Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Danny Pudi, Bobby Moynihan e Kate Micucci. Alcuni di loro hanno partecipato a un junket virtuale insieme alla regista Lena Khan e la scrittrice, Kate DiCamillo, autrice del libro da cui è tratto il film. Era presente anche la giovanissima protagonista, una di mille attrici ...

peciuzzz : @grearpatience ah non so leggere FLORA DAMMI TEMPO STO ANCORA DORMENDO - lo_soia : @Flora_41 @Pres_Matton Certo Caro Amico Flora, sono una persona disinteressata che si applica per il Bene Comune e… - Compagnialepini : Viola Zafferano ???? in una foto di @rznaturalworld #repost #viola #montilepini #Biodiversità #flora #fiori… - SWEATXI0N : @insomniavdia flora troppo - AdeleDM11 : @giuseppemarina1 @itsme_flora @eliscrivecose Beh sinceramente se andate a vedere i video di tutto quello che diceva… -

Ultime Notizie dalla rete : Flora & Alessandra Flora, Gio Evan ed Ermal Meta: tre baresi a Sanremo Per l'edizione 2021 Flora, insieme ai suoi colleghi Gino Pacifico e Rocco Rampino Congo Rock, è autrice del brano Ti piaci così che sarà cantato da Malika Ayane. Per Alessandra è il secondo Sanremo a ...

Flora & Ulisse, il cast: "Una bella avventura" " Esperienza di famiglia Flora & Ulisse: Alyson Hannigan in una scena Flora & Ulisse è anche un film sulla famiglia, con Alyson Hannigan e Ben Schwartz nei panni dei genitori di Flora. Per lei è ...

Monitoraggio di flora e fauna: si cercano volontari il Resto del Carlino Alessandra Flora, Gio Evan ed Ermal Meta: tre baresi a Sanremo Anche al tempo di pandemia vale la mitica frase «show must go on», ovvero «lo spettacolo deve continuare». Sanremo, infatti, ha rinunciato al pubblico, ma non allo spettacolo televisivo. La 71a edizio ...

Monitoraggio di flora e fauna: si cercano volontari Prenderà il via il 21 marzo il primo turno di monitoraggio del ‘Progetto LifeESC360’ coordinato dal Reparto Carabinieri biodiversità di Pratovecchio che gestisce le riserve statali all’interno del Par ...

Per l'edizione 2021, insieme ai suoi colleghi Gino Pacifico e Rocco Rampino Congo Rock, è autrice del brano Ti piaci così che sarà cantato da Malika Ayane. Per Alessandra è il secondo Sanremo a ..." Esperienza di famiglia& Ulisse: Alyson Hannigan in una scena& Ulisse è anche un film sulla famiglia, con Alyson Hannigan e Ben Schwartz nei panni dei genitori di. Per lei è ...Anche al tempo di pandemia vale la mitica frase «show must go on», ovvero «lo spettacolo deve continuare». Sanremo, infatti, ha rinunciato al pubblico, ma non allo spettacolo televisivo. La 71a edizio ...Prenderà il via il 21 marzo il primo turno di monitoraggio del ‘Progetto LifeESC360’ coordinato dal Reparto Carabinieri biodiversità di Pratovecchio che gestisce le riserve statali all’interno del Par ...