Covid, focolaio a Cermenate: scuole chiuse fino all'8 marzo (Di domenica 21 febbraio 2021) Cermenate (Como), 21 febbraio 2021 - A partire da domani, lunedì 22 febbraio, rimarranno chiuse per due settimane le scuole elementari di Cermenate a causa di un focolaio di Covid individuato da Ats ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 21 febbraio 2021)(Como), 21 febbraio 2021 - A partire da domani, lunedì 22 febbraio, rimarrannoper due settimane leelementari dia causa di undiindividuato da Ats ...

repubblica : ?? Bergamo un anno dopo. Un viaggio nel passato e nel presente della citta' focolaio Covid-19 d'Italia - annasilvia99 : RT @MMmarco0: Un enorme focolaio di Covid in una scuola di Nonantola, provincia di Modena. 42 positivi tra bambini, docenti e personale Ata… - Rossana236680 : RT @MMmarco0: Un enorme focolaio di Covid in una scuola di Nonantola, provincia di Modena. 42 positivi tra bambini, docenti e personale Ata… - IdaFava : RT @mariobianchi18: Poco dopo le 24 del #21febbraio 2020 l'assessore lombardo #Gallera dà la notizia di un 38enne positivo al #Covid a Codo… - TinaCaramanico : RT @MMmarco0: Un enorme focolaio di Covid in una scuola di Nonantola, provincia di Modena. 42 positivi tra bambini, docenti e personale Ata… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid, focolaio a Cermenate: scuole chiuse fino all'8 marzo Cermenate (Como), 21 febbraio 2021 - A partire da domani, lunedì 22 febbraio, rimarranno chiuse per due settimane le scuole elementari di Cermenate a causa di un focolaio di Covid individuato da Ats Insubria. La decisione è stata presa dal sindaco Luciano Pizzuto che ha firmato un'ordinanza di chiusura del plesso scolastico dopo essersi confrontato con i ...

Covid, il virus accelera: 1.852 contagi e 41 morti. A Bologna deceduto un 42enne Focolaio alla gelateria Funivia: l'Ausl si mette a caccia dei contatti di Eleonora Capelli 21 Febbraio 2021

Covid, focolaio a Cermenate: scuole chiuse fino all'8 marzo Il Giorno Covid, focolaio a Cermenate: scuole chiuse fino all'8 marzo Cermenate (Como), 21 febbraio 2021 - A partire da domani, lunedì 22 febbraio, rimarranno chiuse per due settimane le scuole elementari di Cermenate a causa di un focolaio di Covid individuato da Ats I ...

Nel Regno Unito vaccinato un adulto su tre Un adulto su tre in Gran Bretagna è stato vaccinato contro il coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Matt Hancock, alla Bbc. "E' una bellissima notizia. Siamo fiduciosi che il vaccino ...

Cermenate (Como), 21 febbraio 2021 - A partire da domani, lunedì 22 febbraio, rimarranno chiuse per due settimane le scuole elementari di Cermenate a causa di undiindividuato da Ats Insubria. La decisione è stata presa dal sindaco Luciano Pizzuto che ha firmato un'ordinanza di chiusura del plesso scolastico dopo essersi confrontato con i ...alla gelateria Funivia: l'Ausl si mette a caccia dei contatti di Eleonora Capelli 21 Febbraio 2021Cermenate (Como), 21 febbraio 2021 - A partire da domani, lunedì 22 febbraio, rimarranno chiuse per due settimane le scuole elementari di Cermenate a causa di un focolaio di Covid individuato da Ats I ...Un adulto su tre in Gran Bretagna è stato vaccinato contro il coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Matt Hancock, alla Bbc. "E' una bellissima notizia. Siamo fiduciosi che il vaccino ...