Australian Open '21: non è ancora tempo per la NextGen, Djokovic vince lo Slam n.18 (Di domenica 21 febbraio 2021) Questi Australian Open '21 dovevano rappresentare il cosiddetto passaggio del testimone tra la vecchia guardia e la tanto decantata Next Generation, ma si è trasformato nell'ennesimo squillo di tromba del padrone indiscusso sui campi di Melbourne Park. In una finale mai in discussione, Novak Djokovic annichilisce il malcapitato Daniil Medvedev e trionfa per la nona volta in carriera nella terra aussie (la terza consecutiva). Ora è a 18 nel computo degli Slam, a -2 dagli altri due grandi padroni di questo sport, quei Federer e Nadal fermi a quota 20. Con un serbo in forma smagliante, non è da escludere l'incredibile aggancio già durante quest'anno solare. "È stata una corsa altalenante ed avvincente come le montagne russe", ha commentato il n.1 al mondo durante la premiazione. Un Nole che non smette mai ...

