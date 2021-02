Australian Open 2021: Novak Djokovic e Daniil Medvedev, una finale che segnerà la storia in ogni caso (Di domenica 21 febbraio 2021) C’era un altro Medvedev, negli Anni ’90, che arrivava spesso vicino a vincere tornei del Grande Slam, senza mai riuscirci. E l’occasione più limpida la ebbe al Roland Garros 1999, in quella finale che Andre Agassi, in “Open”, racconta con dovizia di particolari. Quel Medvedev è Andrei, ed è ucraino. E nulla ha a che vedere con il Medvedev che, nella sera Australiana (mattina italiana, ore 9:30), cercherà di fare un’impresa tra le più complicate del tennis moderno. Il Medvedev attuale è russo, si chiama Daniil ed è per la seconda volta in finale in uno Slam. E il suo tentativo è quello di detronizzare l’uomo che, nelle otto occasioni in cui è giunto all’ultimo atto a Melbourne, ha sempre vinto il trofeo, in tre set (tre volte), in ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) C’era un altro, negli Anni ’90, che arrivava spesso vicino a vincere tornei del Grande Slam, senza mai riuscirci. E l’occasione più limpida la ebbe al Roland Garros 1999, in quellache Andre Agassi, in “”, racconta con dovizia di particolari. Quelè Andrei, ed è ucraino. E nulla ha a che vedere con ilche, nella seraa (mattina italiana, ore 9:30), cercherà di fare un’impresa tra le più complicate del tennis moderno. Ilattuale è russo, si chiamaed è per la seconda volta inin uno Slam. E il suo tentativo è quello di detronizzare l’uomo che, nelle otto occasioni in cui è giunto all’ultimo atto a Melbourne, ha sempre vinto il trofeo, in tre set (tre volte), in ...

Eurosport_IT : 100% NAOMI OSAKA! ???? La campionessa giapponese vince gli Australian Open per la seconda volta in carriera, facendo… - WeAreTennisITA : 9?? su 9?? ?? Arriva la mezzanotte per Cenerentola-Karatsev e ha le sembianze di Novak Djokovic, che conquista la no… - il_format : Australian Open 2021: Naomi Osaka è la nuova campionessa - Daniele20052013 : Australian Open 2021, LIVE: Naomi Osaka è la nuova campionessa, battuta Jennifer Brady - VipsSelfie : Iettatore mondiale Enrico Ciandri decreta ufficialmente che Daniil Medvedev ha vinto gli Australian Open 2021!.(mel… -