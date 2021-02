Sampdoria, Ranieri: 'Tanto fumo e poco arrosto. Reina non ha fatto parate' (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - " Non ci è mancato solo il gol , ma anche l'ultimo passaggio per permettere agli attaccanti di segnare. C'è stata supremazia e abbiamo spinto Tanto, ma è stato molto fumo e poco arrosto, anche ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - " Non ci è mancato solo il gol , ma anche l'ultimo passaggio per permettere agli attaccanti di segnare. C'è stata supremazia e abbiamo spinto, ma è stato molto, anche ...

zazoomblog : Sampdoria Ranieri: “Siamo stati molto fumo e poco arrosto. Ma la Lazio ha passato un pomeriggio difficile” -… - infoitsport : Sampdoria, Ranieri cambia modulo: l’idea per fermare la Lazio - BabboleoNews : Calcio, #serieA: La #Sampdoria di #Ranieri ha perso in trasferta, all'#Olimpico, contro la #Lazio. Rete di… - LALAZIOMIA : Lazio-Sampdoria, Ranieri in conferenza: “Bravi loro ma soddisfatto dei miei. Fallo su Quagliarella? Non mi sembra”… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ranieri: 'Abbiamo avuto supremazia, ma molto fumo e niente arrosto' -