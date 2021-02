Migranti | Cirielli | ‘Draghi imponga a Lamorgese cambio in gestione flussi’

(Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – ‘L’ennesimo episodio di violenza messo in atto da uno straniero originario della Somalia a bordo di un tram di Roma è la prova di quanto siano pericolose le politiche dell’accoglienza indiscriminata deiadottate finora dal ministro dell’Interno Lucianasu indicazione di Pd e M5S”. Lo afferma Edmondo, deputato Fdi e questore della Camera. ‘E’ quanto mai opportuno -aggiunge- che il premier Mario Draghi intervenga presso il ministro dell’Interno per determinare un radicaledi passo nelladei flussi migratori. Gli innumerevoli sbarchi, a cui stiamo assistendo anche in questi giorni a Lampedusa (700sono arrivati in appena 24 ore), si possono fermare soltanto attivando il blocco navale a largo delle coste ...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "L'ennesimo episodio di violenza messo in atto da uno straniero originario della Somalia a bordo di un tram di Roma è la prova di quanto siano pericolose le politiche dell' ...
Fratelli d'Italia voterà no alla fiducia la governo Draghi. È quanto ha deliberato all'unanimità la Direzione nazionale ...