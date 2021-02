Inzaghi: “Non dobbiamo porci limiti, col Bayern ce la giocheremo” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di misura sulla Sampdoria: “Oggi avevamo una partita difficile. La Sampdoria vive un ottimo momento, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, probabilmente dovevamo fare un gol in più. Nella ripresa abbiamo sofferto, la Samp ha fatto cambi importanti e ci ha creato qualche problematica, ma per un’ora siamo andati molto bene”. Cosa l’ha convinta a restare alla Lazio? “dobbiamo migliorarci ogni anno. Pensando ai trofei, al passaggio in Champions, dobbiamo essere bravi a non porci limiti, cercando di applicarci con il lavoro”. Avete la sensazione che nell’ultimo mese il Bayern sia calato un po’?“Penso che era l’unica pallina dell’urna che non volevamo. A livello di fortuna è un momento un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico della Lazio Simoneha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di misura sulla Sampdoria: “Oggi avevamo una partita difficile. La Sampdoria vive un ottimo momento, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, probabilmente dovevamo fare un gol in più. Nella ripresa abbiamo sofferto, la Samp ha fatto cambi importanti e ci ha creato qualche problematica, ma per un’ora siamo andati molto bene”. Cosa l’ha convinta a restare alla Lazio? “migliorarci ogni anno. Pensando ai trofei, al passaggio in Champions,essere bravi a non, cercando di applicarci con il lavoro”. Avete la sensazione che nell’ultimo mese ilsia calato un po’?“Penso che era l’unica pallina dell’urna che non volevamo. A livello di fortuna è un momento un ...

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Non Lazio - Sampdoria 1 - 0: all'Olimpico decide Luis Alberto ... che porta la squadra di Inzaghi momentaneamente al terzo posto alla pari della Roma a quota 43 punti. Resta invece ferma a meta' classifica la formazione di Ranieri, a cui non basta il forcing di ...

La Lazio riprende a volare: 1 - 0 alla Sampdoria firmato Luis Alberto ...Alberto il sigillo che regala la vittoria agli uomini di Simone Inzaghi . Troppo poco i blucerchiati in attacco nonostante l'assedio nei minuti finali e le recriminazioni per un possibile rigore non ...

Inzaghi: "Gara da chiudere prima. Riserve non all'altezza? In alto grazie a loro" Il tecnico guarda al Bayern in Champions: “Era l'unica squadra che non volevamo prendere nell'urna. l'analisi — Una buona risposta - in ottica Bayern, avversario di martedì in Champions - è arrivata d ...

