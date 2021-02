Genoa-Hellas Verona 2-2, Badelj allo scadere fa esplodere il Grifone (Di sabato 20 febbraio 2021) Al Ferraris finisce 2-2 l’anticipo tra Genoa e Hellas Verona. Veneti bravi a reagire, Grifone cinico nel finale Il Verona si fa raggiungere all’ultimo minuto da un Genoa caparbio. Finisce 2-2 il match delle 18 al Ferraris: primo tempo di marca gialloblù, nella ripresa la squadra di Ballardini ci prova ma un gol di capitan Faraoni sembra decisivo, nel finale Badelj la pareggia. La partita Nei primi minuti l’Hellas si riesce a imporre subito per intensità in campo. E infatti è proprio la squadra di Juric a sbloccare il match al 17? con Ilic che servito da Barak in area non sbaglia. Due minuti più tardi Lasagna invece sbaglia clamorosamente la rete del raddoppio a tu per tu con Perin. Primo squillo dei padroni di casa con ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021) Al Ferraris finisce 2-2 l’anticipo tra. Veneti bravi a reagire,cinico nel finale Ilsi fa raggiungere all’ultimo minuto da uncaparbio. Finisce 2-2 il match delle 18 al Ferraris: primo tempo di marca giblù, nella ripresa la squadra di Ballardini ci prova ma un gol di capitan Faraoni sembra decisivo, nel finalela pareggia. La partita Nei primi minuti l’si riesce a imporre subito per intensità in campo. E infatti è proprio la squadra di Juric a sbloccare il match al 17? con Ilic che servito da Barak in area non sbaglia. Due minuti più tardi Lasagna invece sbaglia clamorosamente la rete del raddoppio a tu per tu con Perin. Primo squillo dei padroni di casa con ...

