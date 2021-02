Frosinone, un’altra morte sul lavoro: deceduto un ragazzo di 25 anni (Di sabato 20 febbraio 2021) Matteo aveva solo 25 anni e si va ad aggiungere alle tanti morti sul lavoro che accadono costantemente in Italia. Ennesima morte sul lavoro, tra le tante ormai, in particolare per la categoria operaia. Questa volta è morto un ragazzo giovanissimo, di appena 25 anni. Il suo nome è Matteo Baldassarra, originario di Sora, in provincia di Frosinone. Il ragazzo è morto durante il turno di lavoro notturno, schiacciato da alcune balle di cellulosa estremamente pesanti. Le indagini per ricostruire la morte di Matteo sono in corso da parte dei Carabinieri di Sora, i quali stanno cercando di comprendere la dinamica esatta che ha portato all’imprevista morte del ragazzo. LEGGI ... Leggi su chenews (Di sabato 20 febbraio 2021) Matteo aveva solo 25e si va ad aggiungere alle tanti morti sulche accadono costantemente in Italia. Ennesimasul, tra le tante ormai, in particolare per la categoria operaia. Questa volta è morto ungiovanissimo, di appena 25. Il suo nome è Matteo Baldassarra, originario di Sora, in provincia di. Ilè morto durante il turno dinotturno, schiacciato da alcune balle di cellulosa estremamente pesanti. Le indagini per ricostruire ladi Matteo sono in corso da parte dei Carabinieri di Sora, i quali stanno cercando di comprendere la dinamica esatta che ha portato all’imprevistadel. LEGGI ...

