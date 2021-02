Uomini e Donne, Giorgio Manetti corre in difesa di Gemma e accusa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, nonché storico fidanzato di Gemma Galgani, è tornato a parlare e a dire la sua sulle vicende che riguardano la dama. E del tutto inaspettatamente, lo ha fatto per difendere la sua ex, che negli scorsi mesi aveva invece criticato aspramente per la sua incapacità di stare da sola e per il lifting cui si è sottoposta la scorsa estate. Intervistato dal settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, “Uomini e Donne Magazine”, Giorgio si è scagliato contro gli ultimi tre cavalieri frequentati dalla dama torinese, ovvero Maurizio Guerci (con cui ha avuto diverse notti di passione), Maurizio Peduzzi (il poeta che le ha mandato la foto a torso nudo) e Maurizio Giaroni (il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 febbraio 2021), ex cavaliere del trono over di, nonché storico fidanzato diGalgani, è tornato a parlare e a dire la sua sulle vicende che riguardano la dama. E del tutto inaspettatamente, lo ha fatto per difendere la sua ex, che negli scorsi mesi aveva invece criticato aspramente per la sua incapacità di stare da sola e per il lifting cui si è sottoposta la scorsa estate. Intervistato dal settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, “Magazine”,si è scagliato contro gli ultimi tre cavalieri frequentati dalla dama torinese, ovvero Maurizio Guerci (con cui ha avuto diverse notti di passione), Maurizio Peduzzi (il poeta che le ha mandato la foto a torso nudo) e Maurizio Giaroni (il ...

