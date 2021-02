Ultime Notizie Roma del 19-02-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio via libera dell’aula della camera alla fiducia al Governo draghi i voti favorevoli sono stati 535 i contrari 56 astenuti 5 erano presenti 596 Deputati di cui 500 No tu non votanti e cresce ancora il numero di positivi 13762 nuovi casi di coronavirus su 288458 tamponi 340f i decessi il rapporto tra nuovi casi e test segui di stare al 4,8% contro il precedente 4,1 le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia Campania Emiliagna Veneto Lazio Toscana e Puglia voltiamo ancora pagina i contagi sono in aumento la preoccupazione per le nuove varianti che stanno interessando varie zone del paese quasi certo che da Domela metà di paese sarà in zona arancione e l’Abruzzo probabilmente in zona rossa la certificazione arriverà ...