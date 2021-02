Sky: la probabile formazione del Napoli contro l’Atalanta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sky Sport ha riferito la probabile formazione del Napoli in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. In porta ci sarà ancora Meret, la difesa sarà la stessa di giovedì contro il Granada. A centrocampo Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski, mentre il tridente offensivo sarà composto da Politano, Osimhen e Insigne. Difficile (ma non impossibile) vedere Koulibaly in campo già dal primo minuto. In dubbio Politano dopo i problemi accusati a Granada: se non ce la dovesse fare, pronto Elmas. Demme invece proverà domani in allenamento. Napoli (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gennaro Gattuso. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sky Sport ha riferito ladelin vista della sfida di domenica. In porta ci sarà ancora Meret, la difesa sarà la stessa di giovedìil Granada. A centrocampo Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski, mentre il tridente offensivo sarà composto da Politano, Osimhen e Insigne. Difficile (ma non impossibile) vedere Koulibaly in campo già dal primo minuto. In dubbio Politano dopo i problemi accusati a Granada: se non ce la dovesse fare, pronto Elmas. Demme invece proverà domani in allenamento.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gennaro Gattuso. L'articolo ...

Bonaccini 'Con varianti Covid valutare restrizioni omogenee Italia' Lo ha detto a Sky TG24, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "Si rischia - ha ... "Noi già la scorsa settimana abbiamo sfiorato di andare in arancione, ed è probabile che ci andremo" nei ...

Benevento - Roma, dove vederla e le formazioni ... Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite) ... Probabile l'inserimento di Fazio centrale con Spinazzola arretrato. In attacco torna in panchina ...

