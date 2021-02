SACBO ottiene rinnovo certificazione per tutela passeggeri e operatori

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, ha ottenuto ildelladi TUV Italia per le attività operative e gestionali in ottemperanza alla norma internazionale ISO 45001 sulla salute e sicurezza del lavoro. La permanenza dei requisiti è stata accertata a seguito di un audit, svolto dal 15 al 18 febbraio, che ha riguardato anche le specifiche supplementari introdotte nel 2020 a seguito della pandemia di Covid-19. Ildellaconferma l’attenzione dello scalo di Milano Bergamo alladella salute diede si accompagna all’emissione dell’attestazione di conformità HYGIENE SYNOPSIS per il contrasto alla diffusione del Covid-19, già ottenuta l’8 luglio ...

