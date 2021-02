Recovery | Draghi | “Straordinaria prova fiducia reciproca”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Prima uscita pubblica per Marioin veste di Presidente del Consiglio, dopo laottenuta dal suo Governo in Parlamento. Il Premier è giunto alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Sceso dall’auto, si è limitato a un gesto di saluto con il capo verso le telecamere. Subito dopo è arrivato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto da Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti, che oggi si insedia formalmente. Fra le autorità presenti, il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e quello della Camera, Roberto Fico. “Oggi il ruolo della Corte diventa ancora più cruciale. Iland Resilience Facility riconosce al nostro Paese risorse imponenti con una chiara linea di indirizzo: investire sul futuro. Sta a chi governa fare le scelte ...