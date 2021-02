Monza, Berlusconi: “Devo dire che sono diventato un po’ interista..” | Video (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri in casa Monza è stato presentato in conferenza stampa lo spot WithU: presente anche il patron Silvio Berlusconi protagonista di un vero show Monza, Berlusconi: “Devo dire che sono diventato un po’ interista..” Video Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri in casaè stato presentato in conferenza stampa lo spot WithU: presente anche il patron Silvioprotagonista di un vero show: “cheun po’..”Pianeta Milan.

berlusconi : Dobbiamo fare tutti il meglio che possiamo per superare questa crisi del Covid, per ricostruire e rinascere. Dobbia… - Gazzetta_it : #Berlusconi e il tifo a sorpresa prima di #MilanInter - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Monza, #Berlusconi: 'Devo dire che sono diventato un po' interista..' | #Video - Steno5Stelle : RT @giusnico19511: Berlusconi va a Monza per le maglie alla squadra ma se viene convocato per presentarsi in tribunale, gli prende lo schi… - PianetaMilan : #Monza, #Berlusconi: 'Devo dire che sono diventato un po' interista..' | #Video -