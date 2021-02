M5s: Crucioli, 'fermi su conto 6 mln restituzioni inutilizzati, Crimi si guardi allo specchio' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Crimi si guarda allo specchio. Alla rapidità di espulsione di chi ha mantenuto fede ai principi del m5s non corrisponde altrettanta rapidità nell'utilizzare proficuamente i soldi delle restituzioni dei portavoce M5S. Già a gennaio segnalavo che il comitato cui versiamo le "eccedenze" dei nostri stipendi parlamentari (intestato a Crimi, Licheri e Crippa) non aveva più provveduto ad assegnare tali fondi ai cittadini bisognosi o ad enti meritevoli. L'ultimo concreto utilizzo delle nostre restituzioni risale a luglio del 2020 e sul conto giacciono inutilizzati più di 6 milioni di euro". Lo scrive su Facebook Mattia Crucioli, senatore espulso dal gruppo M5S per avere votato no alla fiducia al governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "si guarda. Alla rapidità di espulsione di chi ha mantenuto fede ai principi del m5s non corrisponde altrettanta rapidità nell'utilizzare proficuamente i soldi delledei portavoce M5S. Già a gennaio segnalavo che il comitato cui versiamo le "eccedenze" dei nostri stipendi parlamentari (intestato a, Licheri e Crippa) non aveva più provveduto ad assegnare tali fondi ai cittadini bisognosi o ad enti meritevoli. L'ultimo concreto utilizzo delle nostrerisale a luglio del 2020 e sulgiaccionopiù di 6 milioni di euro". Lo scrive su Facebook Mattia, senatore espulso dal gruppo M5S per avere votato no alla fiducia al governo ...

