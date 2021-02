In Giappone un sito mappa i quartieri dove abitano "bambini rumorosi e vicini pettegoli" (Di venerdì 19 febbraio 2021) mappare i quartieri rumorosi, identificando le abitazioni di potenziali “vicini pettegoli e bambini rumorosi”. È l’obiettivo del sito Giapponese Dorozoku che, come riporta il Guardian, funziona come una qualunque mappa. L’unica differenza è dettata al fatto che cliccando sulle diverse icone si può scoprire il preciso motivo del “disturbo”, che potrebbe arrecare danno alla tranquillità e al riposo nella zona urbana d’interesse. “Dai bambini che ‘giocano rumorosamente a palla’ agli adulti impegnati in ‘dibattiti particolarmente accesi sul gossip’”, scrive la testata britannica riportando i commenti degli utenti. Al momento, il sito “cataloga” circa 6mila luoghi in tutto il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021)re i, identificando le abitazioni di potenziali “”. È l’obiettivo delse Dorozoku che, come riporta il Guardian, funziona come una qualunque. L’unica differenza è dettata al fatto che cliccando sulle diverse icone si può scoprire il preciso motivo del “disturbo”, che potrebbe arrecare danno alla tranquillità e al riposo nella zona urbana d’interesse. “Daiche ‘giocano rumorosamente a palla’ agli adulti impegnati in ‘dibattiti particolarmente accesi sul gossip’”, scrive la testata britannica riportando i commenti degli utenti. Al momento, il“cataloga” circa 6mila luoghi in tutto il ...

