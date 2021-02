"I vaccini efficaci sulle varianti" Ora Palù zittisce gli allarmisti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Valentina Dardari Il presidente dell’Aifa ha annunciato il via libera alla somministrazione del vaccino. Oggi uscirà la comunicaione del ministero Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha annunciato al Tg1 il via libera alla somministrazione del vaccino Astrazeneca alle persone fino a 65 anni. "L'Aifa seguendo le indicazioni Ema aveva già dato l'autorizzazione a tutte le fasce d'età. Venerdì uscirà la circolare del Ministero con l'indicazione ulteriore fino a 65 anni". AstraZeneca fino ai 65 anni Mentre agli over 65 e ai soggetti più fragili andranno invece somministrati i vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna. La circolare del ministero che recepisce le nuove indicazioni dovrebbe uscire oggi, venerdì 19 febbraio. Nei giorni scorsi il presidente aveva tenuto a sottolineare l’efficienza del vaccino Astrazeneca ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Valentina Dardari Il presidente dell’Aifa ha annunciato il via libera alla somministrazione del vaccino. Oggi uscirà la comunicaione del ministero Giorgio, presidente dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha annunciato al Tg1 il via libera alla somministrazione del vaccino Astrazeneca alle persone fino a 65 anni. "L'Aifa seguendo le indicazioni Ema aveva già dato l'autorizzazione a tutte le fasce d'età. Venerdì uscirà la circolare del Ministero con l'indicazione ulteriore fino a 65 anni". AstraZeneca fino ai 65 anni Mentre agli over 65 e ai soggetti più fragili andranno invece somministrati ia mRNA di Pfizer e Moderna. La circolare del ministero che recepisce le nuove indicazioni dovrebbe uscire oggi, venerdì 19 febbraio. Nei giorni scorsi il presidente aveva tenuto a sottolineare l’efficienza del vaccino Astrazeneca ...

