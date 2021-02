GF Vip, Dayane ancora contro Rosalinda:”Fa la suora ma è una stratega” (Di venerdì 19 febbraio 2021) La pace al GF Vip tra Dayane e Rosalinda è durata solo mezza giornata. Le due amiche sono di nuovo ai ferri corti. Ecco cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia. Mancano dodici giorni esatti alla fine della quinta edizione del GF Vip. Ma nonostante i Vipponi riescano ad intravedere la luce alla L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 febbraio 2021) La pace al GF Vip traè durata solo mezza giornata. Le due amiche sono di nuovo ai ferri corti. Ecco cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia. Mancano dodici giorni esatti alla fine della quinta edizione del GF Vip. Ma nonostante i Vipponi riescano ad intravedere la luce alla L'articolo proviene da Leggilo.org.

