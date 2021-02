Fiorentina, Prandelli: «Vogliamo continuità. Vlahovic? Si abbatte spesso» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Affrontavamo una squadra in forma e li temevamo. Siamo stati bravi nel secondo tempo cambiando qualcosa, indovinando i cambi». CONTINUITA’ – «La stiamo cercando. Contro Torino, Inter e Samp non abbiamo giocato male. Ma la cosa importante è che non dobbiamo perderci in dettagli banali. A volte ci complichiamo la vita, ci abbattiamo e ci esaltiamo nella stessa partita». Vlahovic – «A volte si abbatte perché è impossibile che segni ad ogni palla. L’importante è che giochi per la squadra. Deve trovare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Affrontavamo una squadra in forma e li temevamo. Siamo stati bravi nel secondo tempo cambiando qualcosa, indovinando i cambi». CONTINUITA’ – «La stiamo cercando. Contro Torino, Inter e Samp non abbiamo giocato male. Ma la cosa importante è che non dobbiamo perderci in dettagli banali. A volte ci complichiamo la vita, ci abbattiamo e ci esaltiamo nella stessa partita».– «A volte siperché è impossibile che segni ad ogni palla. L’importante è che giochi per la squadra. Deve trovare ...

