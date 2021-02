«Disappointment Blvd » | l’agenda fittissima di Joaquin Phoenix

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo Joker, l’agenda di Joaquin Phoenix è diventata degna di un attore premio Oscar che si rispetti: piena zeppa di impegni da onorare e di progetti da ultimare. E così, dopo aver accettato di interpretare Napoleone Bonaparte in Kitbag, il nuovo film storico di Ridley Scott, e aver deciso di completare le riprese di Gucci, il kolossal con Lady Gaga, Jeremy Irons, Jared Leto, Adam Driver e Al Pacino, sempre diretto da Scott, l’attore ha appena sottoscritto un contratto per comparire in Disappointment Blvd., il nuovo film di Ari Aster, già regista di Hereditary e Midsommar. https://twitter.com/A24/status/1362473705448869891