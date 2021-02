Can Yaman, le fan sono in rivolta sui social: “Prima ci piacevi, eri umile, ma adesso non ci piaci più” Colpa di Diletta Leotta? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fino a un paio di settimane fa, Can Yaman era indiscutibilmente uno degli attori più amati del momento. Da quando la sua storia d’amore con Diletta Leotta è diventata pubblica, però, le cose sono cambiate. Le fan dell’attore turco sono in rivolta e non solo perché Yaman si sia fidanzato, ma anche perché avrebbero notato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fino a un paio di settimane fa, Canera indiscutibilmente uno degli attori più amati del momento. Da quando la sua storia d’amore conè diventata pubblica, però, le cosecambiate. Le fan dell’attore turcoine non solo perchési sia fidanzato, ma anche perché avrebbero notato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

