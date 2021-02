Virus | pipistrelli e zoonosi | perché il sud-est asiatico è una bomba a orologeria

(Di giovedì 18 febbraio 2021) In principio si pensava che il Sars-CoV-2 provenisse dalla Cina, da qualche angolo sperduto dell’ex Impero di Mezzo. Adesso quell’ipotesi, tutt’ora plausibile, è però messa in discussione da un paio di scoperte scientifiche. Innanzitutto c’è da considerare quanto emerso in seguito alla missione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) nella provincia cinese dello Hubei. Al termine InsideOver.

OMEOPATIASIMOH : 5/ dall’inizio di questo secolo che il mondo dei microrganismi è in subbuglio e che migliaia di “nuovi virus” poten… - ZombieBuster5 : RT @G23Mld: @ILupobianco @BagueraDaniela @livedisagree1 @ZombieBuster5 @valy_s @Pinzie @BarbaraRaval Hanno un sito vicino Francoforte, pozz… - BarbaraRaval : RT @G23Mld: @ILupobianco @BagueraDaniela @livedisagree1 @ZombieBuster5 @valy_s @Pinzie @BarbaraRaval Hanno un sito vicino Francoforte, pozz… - 16q___ : RT @G23Mld: @ILupobianco @BagueraDaniela @livedisagree1 @ZombieBuster5 @valy_s @Pinzie @BarbaraRaval Hanno un sito vicino Francoforte, pozz… - G23Mld : RT @G23Mld: @ILupobianco @BagueraDaniela @livedisagree1 @ZombieBuster5 @valy_s @Pinzie @BarbaraRaval Hanno un sito vicino Francoforte, pozz… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus pipistrelli

Il Messaggero

... probabilmente nato a partire dai, considerati serbatoio naturale di diversi, e poi forse passato per un ospite intermedio, come un pangolino, sospettato di essere la specie animale ...Anche alcuni animali domestici comuni come conigli, gatti o ricci , e dunque non solo, hanno il potenziale per ospitare nuovi ceppi di coronavirus che potrebbero ...emergere nuovicon ...L'emergenza improvvisa e devastante del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) - l'agente eziologico di sindrome respiratorio acuto severo della pandemia in corso di malattia 2019 di coronavirus (COVID-19) - ha ...Anche alcuni animali domestici comuni come conigli, gatti o ricci, e dunque non solo pipistrelli, hanno il potenziale per ospitare nuovi ceppi di coronavirus che potrebbero ricombinarsi con SARS-CoV-2 ...