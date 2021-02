Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 18:15 (Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIO 2021 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTE IN INTERNA TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIMAOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DI QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA Roma FIUMICINO DOVE IL TRAFFICO E INCOLONNATO TRA VIA DELLA MAGLIANA ED IL PONTE IN DIREZIONE DEL CENTRO A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SUL VIADOTTO A CASUA DI UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA E STATO NECESSARIO ISTITUTIRE IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIOORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONESUD, MENTE IN INTERNA TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIMAOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DI QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLAFIUMICINO DOVE IL TRAFFICO E INCOLONNATO TRA VIA DELLA MAGLIANA ED IL PONTE IN DIREZIONE DEL CENTRO A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SUL VIADOTTO A CASUA DI UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA E STATO NECESSARIO ISTITUTIRE IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Brennero, Baumgartner (ANITA) "Governo italiano chieda reciprocità" ROMA " "E' come se fosse un dazio sulle esportazioni italiane, considerando che il 70% è diretto a ... con conseguenti problemi economici e di viabilità che ne sono scaturiti per i camionisti italiani. ...

Bolognari: 'Nuova viabilità a Taormina andrà bene. Doppio senso era un capriccio' 'Non stiamo parlando di un piano di viabilità, ma di una 'cornice generale' - ha spiegato Bolognari ...il doppio senso di circolazione soltanto per fare un 'favore' ad un albergo sulla Via Roma e ci fu ...

