Per ogni Olio d’Argan acquistato | ne verrà regalato uno ad una paziente oncologica

"Concediti una coccola e regala un sorriso", con questo slogan, e in vista della Festa della Donna, l'associazione Raggi di Sole invita tutti ad approfittare delle bellezze e dei benefici dell'Olio di Argan per regalare la stessa emozione ad una paziente oncologica. La onlus ha voluto mettere in campo tutte le sue forze per un'iniziativa degna di nota che permetterà a tutti coloro che vorranno acquistare un Olio di Argan puro Bio da 100 ml di farlo arrivare anche alle pazienti oncologiche. L'iniziativa "Dona un Olio d'Argan" è valida fino al prossimo 28 febbraio e sarà possibile acquistare il prodotto sul sito www.elisirdargan.it. Con Elisir d'Argan e l'associazione Raggi di Sole sarà possibile fare doppiamente felice una donna con un solo gesto, una carezza che ...

