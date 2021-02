Mondiali sci alpino | Curtoni | Peterlini | Brignone e Gulli gareggeranno nello slalom di sabato

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La FISI ha annunciato i nomi delle azzurre che prenderanno parte allodeidi Cortina 2021 che si terrà. A rappresentare il Bel Paese saranno Federica, Irene, Martinae Anita. Le italiane non partono favorite per questa prova, nella quale, invece, durante la stagione ha dominato la ceca Petra Vlhová. Ad oggi loè l’unica specialità in cui le azzurre non hanno ancora colto un podio in stagione e l’unica ove non vi è un’italiana tra le prime cinque della classifica della “coppetta di specialità”. Le rivali più accreditate di Vlhová, sulla carta, sono Katharina Liensberger, Michelle Gisin e, ovviamente, la campionissima Mikaela Shiffrin. Foto: Lapresse